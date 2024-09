Grote uitslaande brand in Rotterdam, gewonden naar ziekenhuis

Als gevolg van een grote brand in Rotterdam zijn drie personen nagekeken door ambulancepersoneel, twee van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dinsdagochtend vroeg brak de brand uit in het pand aan de Allard Piersonstraat in Delfshaven. De brand is mogelijk ontstaan door een explosie, meldt de politie.

Volgens de politie is een verdachte in zwarte kleding weggerend in de richting van een nabijgelegen moskee, zo wordt gemeld op X. Een woordvoerster van de politie zegt dat dit is gezien op camerabeelden. Het is niet duidelijk op welke etage van het pand de mogelijke explosie was. Ook over eventuele motieven is niets bekend.

Ontruimd

De brand was dinsdagochtend nog niet onder controle. De nabijgelegen Aelbrechtskade is afgesloten zodat hulpdiensten genoeg ruimte hebben om hun werk te doen. Door de brand zijn meerdere woningen in het pand ontruimd. De gemeente heeft daarom voor zo'n veertig mensen opvang geregeld in een sporthal in de buurt. Ze worden daar met bussen naartoe gebracht.

Volgens de regionale omroep Rijnmond woedt de brand in een portiekwoning en zijn mensen met een hoogwerker uit het gebouw gehaald. Een woordvoerder kon dat niet bevestigen. Een speciaal droneteam is ingezet om te helpen. De drone heeft een warmtecamera, zodat de warmste plekken gevonden kunnen worden. Die kunnen dan vervolgens geblust worden.

