Na protest volgen handtekeningen: Crooswijkers pakken door 'voor eigen veiligheid'

In de Rotterdamse wijk Crooswijk zijn buurtbewoners maandagochtend begonnen met het verzamelen van handtekeningen. De actie volgt onder meer op de vrijlating van een man die werd verdacht van het vasthouden van twee kinderen, wat voor grote onrust in de wijk heeft gezorgd. De bewoners zijn boos en eisen meer veiligheid in hun buurt.

En niet alleen de specifieke zaak rond de vrijgelaten verdachte baart bewoners zorgen. Zo is er nog een incident gebeurd. "Deze week was er weer een man die zich misdroeg tegenover een schoolplein", vertelt initiatiefnemer van de handtekeningenactie Sandra Arts in De Telegraaf.

Onveiligheid

De onvrede in de wijk richt zich niet alleen op de incidenten, maar ook op het gevoel van onveiligheid dat volgens de bewoners wordt genegeerd door de gemeente en woningcorporaties. Zo zien bewoners veel drugsgebruik onder jongeren en bedreigingen door tieners. De wijk voelt zich machteloos.

Met de handtekeningenactie vragen de bewoners aandacht voor hun wens om één aanspreekpunt te krijgen waar ze hun zorgen en problemen kwijt kunnen.

Eigen rechter

De politie laat na vragen van Hart van Nederland weten dat naast de twee incidenten waar nu onrust over is, verder geen soortgelijke voorvallen hebben plaatsgevonden in Crooswijk. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de verdachte is aangehouden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, en dus niet van een zedendelict. De woordvoerder drukt de mensen op het hart om niet voor eigen rechter te spelen.

De gemeente Rotterdam zegt dat de bewoner die in Crooswijk voor onrust zorgde, ervoor heeft gekozen om voorlopig niet terug te keren naar zijn woning. Om de zorgen van de bewoners aan te pakken, organiseert de gemeente gesprekken met hen en heeft ze een brief gestuurd met een uitnodiging om hun behoeften te bespreken. Bewoners kunnen voor dringende veiligheidsproblemen terecht bij het landelijke meldpunt of de wijkhub.

Wat betreft de aanwezigheid van verwarde personen in de wijk benadrukt de gemeente dat er samengewerkt wordt met lokale en regionale instanties om de juiste zorg en ondersteuning te bieden. De gemeente heeft de regie in deze samenwerking, die wordt ondersteund door de Rijksoverheid. Zodra de handtekeningen van de bewoners worden ontvangen, zal de gemeente in gesprek gaan om verdere acties te bespreken.