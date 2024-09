Bewoners Crooswijk in protest tegen vermeende kinderlokker: 'Buurt voelt niet meer veilig'

Buurtbewoners uit Crooswijk zijn het helemaal zat. Een 27-jarige man uit hun wijk is vorige week zondag aangehouden omdat hij verdacht is van het vrijheidsberoving van twee jongetjes. Hij is inmiddels vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, maar blijft wel verdachte. Dat is niet genoeg voor de wijk en daarom zijn ze zondagavond gaan protesteren.

De zaak heeft veel commotie veroorzaakt in de wijk, waar buurtbewoners vorige week al verhaal haalden en de man belaagden. Ondanks dat er een bewonersbijeenkomst is georganiseerd door de gemeente om de gemoederen te sussen, blijft de sfeer gespannen.

Kinderschoenen

Het huis is afgelopen week meerdere keren belaagd. Ruiten zijn ingegooid en er zijn explosieven gehoord. Daarop heeft de politie het huis dicht getimmerd. Buurtbewoners zijn zondagavond samengekomen op het pleintje bij het huis. Daar op het grasveld zijn kinderschoenen gezet. "Het voelt nu namelijk niet veilig in de buurt", laat een buurtbewoonster weten aan Hart van Nederland.

De buurt voelt zich niet gehoord door instanties zoals de woningcorporaties en gemeente. Ze blijven daarom actie voeren en zijn een petitie gestart waarin ze stellen dat ze als buurt één aanspreekpunt eisen waar ze hun problemen en zorgen kwijt kunnen.