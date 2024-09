Bewoner (34) beschermd wonen-complex Rotterdam opgepakt na brand

Een 34-jarige man uit Rotterdam is zondag aangehouden nadat er brand uitbrak in zijn woning in de Kapiteinsbuurt. De brand, die snel onder controle was, zorgde ervoor dat veertien bewoners van omliggende kamers en woningen werden ontruimd.

De brand vond plaats in een complex voor beschermd wonen, waardoor de situatie extra urgent was. Niemand raakte gewond, maar er zijn vermoedens van brandstichting, blijkt uit onderzoek van de politie en brandweer.

Rond half negen 's ochtends hoorden buurtbewoners een harde knal en zagen vlammen bij een woning. Meerdere meldingen van explosies en brand kwamen binnen bij de hulpdiensten, waarna snel werd opgeschaald.

Volledig verwoest

Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, werd één kamer volledig verwoest en liepen andere kamers schade op door water, rook en roet. De bewoners werden geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in de buurt.

Na onderzoek naar de oorzaak van de brand heeft de politie de 34-jarige bewoner van de getroffen woning aangehouden op verdenking van brandstichting.