Man uit drijfzand gered in Sint-Oedenrode

Een man is zaterdagavond vast komen te zitten in drijfzand in het Brabantse Sint-Oedenrode. Omstanders schoten te hulp, maar zowel de brandweer als politie moesten bijspringen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

Het ongeval gebeurde rond 20.10 uur langs bij de oever van de Dommel, ter hoogte van de Stomperstraat. Volgens ooggetuigen was de man zijn hond aan het uitlaten. Het is niet bekend hoe lang de man vast heeft gezeten.

Temperatuur

Het incident trok veel bekijks van omstanders, waarop brandweerlieden een zeil spanden. Het slachtoffer moest uit zijn kleren worden geholpen en is in een speciale deken gewikkeld om op temperatuur te komen.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.