Zeer grote brand in bedrijfspand De Meern

In het Utrechtse De Meern woedt vrijdagochtend een zeer grote brand in een bedrijfspand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar inmiddels is de hoeveelheid wat afgenomen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Op beelden van eerder vrijdagochtend is een grote donkere rookkolom te zien. De rook trok richting de wijk Veldhuizen, meldde de Veiligheidsregio vlak na het uitbreken van de brand. Het advies aan bewoners ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten blijft voorlopig nog wel van kracht.

Gebouw volledig in brand

De brand woedt op een industrieterrein in een pand aan de Strijkviertel. Het gebouw staat volledig in brand en moet volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio als verloren worden beschouwd. De brand was omstreeks 09.00 uur nog niet onder controle.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijfspanden.

Vorige maand ook al brand

Ontruimingen zijn vooralsnog niet nodig geweest. Niemand is gewond geraakt. Buiten de gevaarlijke stoffen die altijd in rook zitten, komen er verder geen andere schadelijke stoffen vrij, zegt de woordvoerder.

De oorzaak van de brand moet nog worden onderzocht. Eind augustus woedde er ook een brand in het bedrijfsverzamelgebouw.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP