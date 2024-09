Brand in kringloopcentrum Oud-Beijerland

Bij een kringloopcentrum aan de Albert Einsteinstraat in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland is in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand uitgebroken.

Er werd volgens de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid rook waargenomen en er waren doffe klappen hoorbaar. Rond 04.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.

De brandweer zaagt sleuven in het dak om te kunnen nablussen. Er kon alleen van buiten worden geblust omdat het dak mogelijk niet stabiel genoeg was.

Het gebouw liep flinke schade op. Beeld: Hart van Nederland.

Hart van Nederland/ANP