Toon in tranen om afgebrande paardenwagen: 'Groot gemis'

Voor de excentrieke stalhouder Toon Paap uit Delft is het geen leuke week. Donderdag heeft hij een paard dat hij al sinds jaar en dag heeft in moeten laten slapen, maar er is meer. Want dinsdagavond is zijn speciale veewagen, waar hij zijn geliefde paarden mee vervoert, mogelijk in de brand gestoken en tot de grond toe afgebrand.

Het was voor hem een bijzonder voertuig en Toon moet nog maar zien hoe nu verder. Hij is er - geheel begrijpelijk - kapot van. "De wagen was helemaal op maat, het is echt een groot gemis", verzucht hij tegenover Hart van Nederland.

Dat hij ook nog een paard in heeft moeten laten slapen, is extra zuur. Hij had het dier graag op willen halen met de wagen, maar dat gaat dus niet meer. "Ik vind het echt heel erg vervelend. Gelukkig kan een vriend mij helpen, maar leuk is het niet", aldus de Delftenaar.

Ondanks dat Toon moe en verdrietig is, ziet hij toch nog wel iets goeds gebeuren. "Bij mij in de stal werken een paar fantastische meiden en die hebben een actie opgezet. Een crowdfundingsactie." En het geld dat ze hopen op te halen kan hij goed gebruiken, want een nieuwe wagen is een flinke uitgave.

Ongeluk of bewuste actie?

Of het een ongeluk is of een bewuste actie? Nou, dat weet Toon wel. Hij is er vrij zeker van dat het om brandstichting gaat. "Er zijn zo veel jaloerse mensen, die doen dit." Hij verwijst daarbij ook naar recente paardenverminkingen en stalbranden die onlangs in het nabijgelegen Rijswijk zijn geweest.

De politie doet onderzoek naar de zaak. "Er zijn meerdere branden geweest in Delft en omgeving en we kijken of we deze zaken kunnen stapelen. Een verband tussen de branden is daarom ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek, maar op dit moment nog niet vast te stellen", aldus een woordvoerder.