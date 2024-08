Voor tweede keer op korte tijd brandt paardenstal af in Rijswijk: 'Geen woorden voor'

Voor de tweede keer op korte tijd is een paardenstal in Rijswijk helemaal afgebrand. Op het moment van de brand waren er drie paarden in de stal aanwezig, die gelukkig op tijd in veiligheid zijn gebracht. De eigenaar van de stal en de buurvrouw zijn erg geschrokken, vertellen ze aan Hart van Nederland.

"Kut hè", zegt buurvrouw Colinda Tames. "Het is vreselijk." De vrouw is zichtbaar geëmotioneerd als ze Hart van Nederland te woord staat. "Het is de tweede keer al. Dit is ons leven, we zitten hier bijna dag en nacht. Hier zijn geen woorden voor."

Eigenaar Linda Kooijman ziet de onrust in de buurt toenemen, vertelt ze. "Twee maanden geleden is bij de buurvrouw precies hetzelfde gebeurt, is de paardenstal ook helemaal weg."

Lachgasflessen

Linda denkt dat de brand is aangestoken. Eerder wezen omstanders al op de verslechterde situatie in de omgeving, waar vaak lachgasflessen en andere verdachte voorwerpen worden aangetroffen. Op het terrein van de huidige brand zijn ook lachgasflessen gevonden.

Voor de stal is inmiddels een crowdfundingsactie opgezet. Linda blijft positief. "Alles voor de paarden."