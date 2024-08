Paarden ontsnappen aan hevige brand in Rijswijk, stal compleet verwoest

In Rijswijk heeft woensdagavond een grote brand gewoed in een paardenstal aan het Jaagpad. Rond 22.40 uur werd de brand gemeld, en bij aankomst van de brandweer stond de stal al volledig in brand. Meerdere paarden en kippen stonden nog in de stal toen de brand uitbrak.

Vanwege de omvang van het vuur werd opgeschaald naar 'grote brand', en er werden drie brandweereenheden ingezet om het vuur te bestrijden. De stal kon niet meer gered worden en is totaal afgebrand.

De rookontwikkeling was aanzienlijk, en brandweerkorpsen uit omliggende plaatsen zoals Den Haag, Delft en De Lier zijn ingeschakeld om te helpen. Op het moment van de brand waren er drie paarden in de stal aanwezig, die gelukkig op tijd in veiligheid zijn gebracht. Helaas zijn er nog twee kippen vermist, terwijl één kip wel teruggevonden is.

Vermoeden van brandstichting

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan maar omstanders vrezen voor brandstichting. Dit omdat begin juni al een andere stal op hetzelfde terrein in brand stond.

Volgens een correspondent ter plaatse was de eigenaresse van de stal ook ter plaatse en was zichtbaar geschrokken. Omstanders vrezen voor brandstichting en wijzen op de verslechterde situatie in de omgeving, waar vaak lachgasflessen en andere verdachte voorwerpen worden aangetroffen. Op het terrein van de huidige brand zijn opnieuw lachgasflessen gevonden.