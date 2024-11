Met windkracht 10 is Conall nu officieel een zware storm

Van 19 tot 20 uur werd op Vlieland een uurvak gemiddeld windkracht 10 gemeten. Daarmee is Conall nu officieel een zware storm. De zwaarste windstoot was 128 km/u op Vlieland. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne kan het komende uren mogelijk nog tot zwaardere windstoten komen. Sinds 5 juli 2023 heeft het niet meer zo hard gestormd. Toen groeide Poly zelfs uit tot een zeer zware storm, windkracht 11.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Stormdepressie Conall is uitgegroeid tot zware storm (windkracht 10) en trekt deze avond over de noordelijke helft van het land, daarvoor geldt code oranje. In het noordwestelijk kustgebied kunnen zeer zware windstoten van 120-130 km/u voorkomen. Landinwaarts worden uitschieters van ruim 100 km/u verwacht. Er is daarbij kans op schade aan bomen en gebouwen.

Vannacht trekt de storm naar het noordoosten weg en neemt de wind snel af. Na middagnacht wordt code oranje afgeschaald en eind van de nacht stopt ook code geel. Wellicht heeft de ochtendspits donderdagochtend in het noorden nog wel last van stormschade.

Sinds Poly niet meer zo heftig

Sinds het begin van de windmetingen in 1910 kwam het op 121 dagen tot tenminste een windkracht 10. De laatste keer was op 5 juli 2023. Storm Poly groeide toen uit tot een zeer zware storm, windkracht 11. De zwaarste windstoot van 146 km/u werd gemeten in IJmuiden. De vorige zware novemberstorm vond plaats in 2016.

Gemiddeld komt het eens in 2 jaar tijd tot een zware storm, maar soms ook meerdere keren per jaar. Zo kwam het in 1914 op maar liefst 7 dagen tot een windkracht 10. Het jaar 1974 staat op een tweede plek met 6 dagen zware storm, gevolgd door 1973 met 5 dagen. Deze eeuw scoort 2002 het hoogst met 3 zware stormen, een 15 e plek sinds 1910. Soms blijft een zware storm meerdere jaren achter elkaar uit. Van 2008 tot en met 2012 kwam het tot een recordlange periode zonder zware storm.

Het aantal zware stormen neemt iets af in het huidige klimaat. Afgelopen 30 jaar waren er slechts 22 dagen met een officiële zware storm, tegen 36 in de dertig jaar daarvoor.