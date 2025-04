Verstrikte zeehond Tangle overlijdt na dagenlange zorg in Pieterburen

Een jonge grijze zeehond die vorige week zwaargewond werd gevonden op het strand van Callantsoog is overleden aan de gevolgen van een diepe verstrikking in een visnet. Dat meldt Zeehondencentrum Pieterburen.

De zeehond, die de naam Tangle kreeg, werd op maandag 31 maart aangetroffen met zijn nek strak vast in een stuk visnet. Het dier werd met spoed overgebracht naar Pieterburen, waar hij direct werd bevrijd. Dierenartsen startten met pijnstilling, medicatie en voedden hem met vispap, omdat hij te zwak was om zelf te eten. Zijn toestand verslechterde afgelopen zaterdag plotseling, waarna hij overleed.

Uit sectie bleek dat Tangle leed aan ernstige ondervoeding, een hoge parasietenbelasting en vermoedelijk een infectie in zijn longen. "Al met al was hij zo ernstig verzwakt door een langdurige verstrikking, dat we hem daar niet meer van konden laten herstellen", aldus dierenarts András Máté Ludányi van het Zeehondencentrum.

Meer zeehonden raken verstrikt

Volgens het Zeehondencentrum is Tangle geen uitzondering. Het Seal Response Team, een samenwerking van drie Nederlandse opvangcentra, kreeg dit jaar al bijna tachtig meldingen van zeehonden die verstrikt waren geraakt. Dat is ruim het dubbele van het aantal in 2023. De meeste dieren raken verstrikt in zogenoemde 'spooknetten'. Dat zijn oude of kapotte visnetten die in zee blijven drijven.