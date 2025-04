Zaterdag zomers warm met temperaturen tot 25 graden

Nederland staat een opvallend vroege zomerdag te wachten. Zaterdag kan het kwik oplopen tot 25 graden en trekt er saharastof over het land. Dat zorgt niet alleen voor een spectaculaire zonsondergang, maar mogelijk ook voor het breken van een 85 jaar oud warmterecord in De Bilt.

De vrijdag begint fris, met lokaal dichte mist en temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden en westen is code geel van kracht. In de loop van de ochtend lost de mist op en breekt overal de zon door. In de middag blijft het zonnig, met slechts wat sluierwolken. Aan zee wordt het 14 graden, in het binnenland kan het oplopen tot 20 graden. De westenwind blijft zwak.

Zaterdag mogelijk eerste zomerse dag

Zaterdag wordt uitzonderlijk warm voor begin april. Door een zuidoostelijke wind stroomt hete lucht ons land binnen. Op de Wadden blijft het met 17 graden nog redelijk mild, maar in het zuiden kan het oplopen tot wel 25 graden. Daarmee zou het de eerste zomerse dag van 2025 kunnen worden. Het warmterecord voor 12 april in De Bilt, 23,4 graden uit 1939, zou dan sneuvelen.

In de avond trekt saharastof over het land. Dat kan zorgen voor een opvallend roodoranje zonsondergang. In de nacht naar zondag volgen buien, die het stof uit de lucht spoelen. Met temperaturen rond 13 graden blijft het ongewoon zacht.

Zondag broeierig en vochtig

Zondag begint grijs en nat, maar later op de dag klaart het op vanuit het westen. De zuidwestenwind trekt aan en de lucht blijft vochtig. Het wordt 14 graden op de Wadden en tot 20 graden in het zuidoosten, al voelt het warmer aan. Ook na het weekend blijft het met zo'n 18 graden opvallend zacht voor de tijd van het jaar.