Vier minderjarigen aangehouden na explosie Heerhugowaard

Bij de brand in Heerhugowaard zijn donderdagavond vier minderjarigen aangehouden, meldt de politie. Bekeken wordt of en hoe ze bij het incident betrokken zijn geweest. Bekend was wel dat er een aantal mensen was aangehouden, maar nog niet hoeveel en van welke leeftijd.

De brand legde een deel van een appartementencomplex aan de Umbriëllaan in de Noord-Hollandse plaats in de as. Er ging een explosie aan vooraf.

In de zwaar beschadigde flatwoningen zijn geen slachtoffers gevonden, en ook niet in de rest van het gebouw. De getroffen appartementen worden gestut en de bewoners zijn elders opgevangen.

De politie zegt dat er misschien nog meer mensen worden aangehouden.

ANP