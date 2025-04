Meerdere aanhoudingen na explosie en brand in Heerhugowaard, politie zoekt beelden

In Heerhugowaard zijn meerdere mensen aangehouden in verband met de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Umbriellaan. Dat meldt een politiewoordvoerder ter plaatse aan een verslaggever van Hart van Nederland. Hoeveel aanhoudingen er precies zijn verricht, is nog niet bekendgemaakt.

De brand, die donderdagavond uitbrak, volgde vermoedelijk op een explosie. Eén persoon is met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is momenteel bezig met het nalopen van woningen om te controleren of er nog meer slachtoffers zijn.

De politie is volop bezig met het onderzoek en roept mensen in de omgeving op om beschikbare beelden te delen. Daarmee hoopt men meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het incident.

Eerder op de avond viel een deel van de gevel van het complex naar beneden. De hulpdiensten schaalden snel op en twee traumahelikopters werden ingezet. Bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis van Heerhugowaard.