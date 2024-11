Dit zijn alle maatregelen die van kracht zijn vanwege storm Conall

Storm Conall is volop door ons land aan het razen. Om het alledaagse leven zo goed mogelijk doorgang te laten vinden zijn er een aantal zaken aangepast. Denk bijvoorbeeld aan afgesloten dijken, minder vliegverkeer en een andere treindienstregeling. In dit artikel houden we je op de hoogte.

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land een weerswaarschuwing afgegeven. Het zuiden - dat wil zeggen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg - is gespaard gebleven van eventuele stormellende. Voor noordelijker gelegen gebieden is code geel of zelfs oranje afgegeven. Laatstgenoemde loopt nog tot 23.00 uur in Flevoland en tot middernacht in Friesland, Overijssel en Drenthe. In Groningen geldt code oranje van 21.00 tot 01.00 uur. Let erop dat na die tijd code geel nog wel steeds van kracht kan zijn.

Verder moet je rekening houden met het volgende:

Verkeer, ov, vaarverkeer en luchtvaart

Rijkswaterstaat adviseert de weggebruikers om voor vertrek de weersverwachtingen en verkeersinformatie te checken. In de provincies waar code oranje van kracht is raden ze weggebruikers af de weg op te gaan als dat niet per se noodzakelijk is.

De NS heeft in het noordwesten de dienstregeling 'enigszins' aangepast. Tussen Zaandam en Almaar rijden er alleen sprinters en reizigers tussen Amsterdam Centraal en Den Helder moeten in Heerhugowaard overstappen. Het advies van de spoorvervoerder is om kort voor vertrek de reis pas te plannen.

KLM heeft 72 vluchten geschrapt van en naar Schiphol. Dit is gedaan uit voorzorg, de vluchten zouden naar verschillende bestemmingen in Europa gaan. Gedupeerde passagiers worden geïnformeerd.

De veerdiensten van en naar de Waddeneilanden hebben ook last van de storm. Scheepvaartverkeer van en naar Terschelling, Schiermonnikoog en Texel is daarom aangepast.

Afgesloten wegen/dijken/sluizen/keringen

De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat woensdagavond afgesloten zijn voor een deel van het verkeer. Vrachtwagens en auto's met een aanhanger mogen er na 19.00 uur niet meer overheen. De afsluiting duurt tot 21.00 uur, is de verwachting. Voor al het overige verkeer: Inhalen mag er niet tussen 17.00 uur en 23.00 uur en er geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

In Noord-Holland zijn er twee sluizen gesloten, om precies te zijn de Sassluis in Enkhuizen en de keersluis bij Broekerhaven. Die laatste is overigens sinds dinsdagmiddag al dicht.

De stormvloedkering Ramspol in de buurt van Kampen gaat dicht, zegt Rijkswaterstaat. Het waait op het IJsselmeer harder dan verwacht. Met het sluiten van de kering kan het achterland beter beschermd worden tegen hoogwater.

Overig

De brandweer heeft het tijdens stormen altijd extra druk met telefoontjes van mensen die (denken) gedupeerd (te) zijn. Let op de volgende regels: is er acuut gevaar, zoals instortingsgevaar? Bel dan 112. Is er geen spoed, maar wel brandweer nodig (denk aan een geknakte boom over de weg, losgeraakte dakbedekking)? Bel dan 0900 - 0904. Omgevallen bomen in de berm mogen bij de gemeente gemeld worden. En is er iets omgevallen of -gewaaid in je eigen tuin? Dan moet je dat zelf regelen.

Het waterschap in Friesland heeft zandzakken klaargelegd op twee plaatsen bij Joure om wateroverlast tegen te gaan, om precies te zijn bij de laaggelegen gebieden in de regio Lege Wâlden. Het Woudagemaal in Lemmer blijft tot zeker vrijdagmiddag draaien.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP