KNMI schaalt op naar code oranje: storm Conall raast vanavond over Nederland

In aanloop naar de komst van storm Conall heeft het KNMI de weerwaarschuwing voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied aangescherpt naar code oranje. Voor de rest van het land, met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, is nog code geel van kracht.

Naar verwachting bereikt storm Conall het noordwesten van het land aan het begin van de avond, waarbij code oranje vanaf 18.00 uur ingaat. De storm trekt in enkele uren over het land. In de noordoostelijke provincies geldt code oranje vanaf 21.00 uur. Rond middernacht wordt de waarschuwing weer afgezwakt naar code geel.

Volgens meteoroloog Jordi Huirne kunnen in de kustgebieden windsnelheden tot 130 kilometer per uur worden bereikt. In het binnenland worden windstoten tot 110 kilometer per uur verwacht.

Zuid-Holland : code geel van 16.00 uur tot 20.00 uur

Noord-Holland : code geel van 16.00 uur tot 18.00 uur. Code oranje 18.00 tot 22.00 uur. Code geel van 22.00 tot 23.00 uur

Waddeneilanden : code geel van 17.00 uur tot 18.00 uur. Code oranje 18.00 tot 22.00 uur. Code geel van 22.00 tot donderdag 02.00 uur

Waddenzee : code geel van 17.00 uur tot 18.00 uur. Code oranje 18.00 tot 22.00 uur. Code geel van 22.00 tot donderdag 02.00 uur

IJsselmeergebied: code geel van 17.00 uur tot 19.00 uur. Code oranje 19.00 tot 23.00 uur. Code geel van 23.00 tot 00.00 uur

Friesland: code geel van 17.00 uur tot 20.00 uur. Code oranje 20.00 tot 00.00 uur. Code geel van 00.00 tot donderdag 01.00 uur

Groningen : code geel van 18.00 uur tot 21.00 uur. Code oranje 21.00 tot donderdag 01.00 uur. Code geel van 01.00 tot donderdag 02.00 uur

Flevoland : code geel van 17.00 uur tot 19.00 uur. Code oranje 19.00 tot 23.00 uur. Code geel van 23.00 tot 00.00 uur

Drenthe: code geel van 18.00 uur tot 20.00 uur. Code oranje 20.00 tot 00.00 uur. Code geel van 00.00 tot 02.00 uur

Overijssel: code geel van 17.00 uur tot 20.00 uur. Code oranje 20.00 tot 00.00 uur. Code geel van 00.00 tot 01.00 uur

Utrecht : Code geel 17.00 tot 20.00 uur.

Gelderland: code geel van 17.00 uur tot 23.00 uur Bron: KNMI. Laatste update: 14:19 uur

Geschrapte vluchten Schiphol

Vanwege de storm schrapt KLM woensdag tientallen Europese vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. De geschrapte vluchten zouden naar verschillende bestemmingen in Europa gaan. De KLM-woordvoerster spreekt van 36 retourvluchten. Gedupeerde passagiers worden volgens haar geïnformeerd en de luchtvaartmaatschappij probeert ze om te boeken op een andere vlucht.

Of alle vluchten donderdag wel doorgaan weet de woordvoerster nog niet zeker. "Morgen staat alles nog wel op de planning, maar de situatie wordt van moment tot moment bekeken", zei ze.

KLM raadt passagiers aan om vóór hun reis naar de luchthaven hun vluchtschema te controleren. Mogelijk kunnen er nog meer wijzingen plaatsvinden.

Later meer.