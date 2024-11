Storm Conall zorgt voor onstuimig weer: windstoten van 120- tot 130 km/uur

De ochtend begint rustig, maar de wind gaat later vandaag een grote rol spelen in het weerbeeld. Vanaf vanmiddag zal storm Conall het noordwesten van Nederland treffen, en ook andere delen van het land moeten rekening houden met de wind. Voor negen provincies geldt code geel, en waarschijnlijk wordt dit later nog opgeschaald naar code oranje.

"Het is nu nog de stilte voor de storm, maar vanaf vanmiddag en vooral in de avond gaat het flink waaien," vertelt meteoroloog Jordi Huirne tegen Hart van Nederland. "In de kustgebieden en in het noordoosten van het land wordt het onstuimig, met uitschieters tot 120-130 km/uur. Ook Flevoland, Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland krijgen te maken met forse windstoten."

Vanaf wanneer is code geel van kracht in jouw provincie? Zuid-Holland : code geel van 16.00 uur tot 20.00 uur

Noord-Holland : code geel van 16.00 uur tot 23.00 uur

Waddeneilanden : code geel van 17.00 uur tot donderdag 02.00 uur

Waddenzee : code geel van 17.00 uur tot donderdag 02.00 uur

Friesland: code geel van 17.00 uur tot donderdag 01.00 uur

Flevoland : code geel van 17.00 uur tot 00.00 uur

Drenthe: code geel van 17.00 uur tot donderdag 01.00 uur

Groningen : code geel van 18.00 uur tot donderdag 02.00 uur

Overijssel: code geel van 17.00 uur tot donderdag 01.00 uur

Gelderland: code geel van 17.00 uur tot 23.00 uur Bron: KNMI. Laatste update: 08:55 uur

Vanaf het einde van de middag en vooral in de avond krijgen we storm Conall echt over ons heen. Ten noorden van de grote rivieren komen zware windstoten voor, en in het noordwestelijke kustgebied zelfs zeer zware windstoten. In de eerste helft van de nacht naar donderdag verlaat de storm het noordoosten van het land. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer hinder kan ondervinden. Er is kans op ongelukken door afbrekende boomtakken en rondvliegende voorwerpen, zoals dakpannen of tuinmeubels.

Storm neemt in de nacht af in kracht

Storm Conall zal gedurende de nacht afnemen in kracht en zich richting het noordoosten verplaatsen. Naar verwachting wordt tegen het einde van de avond of begin van de nacht code geel in Groningen en Drenthe ingetrokken. Het wordt droger en de temperatuur zakt naar ongeveer 5 graden.

Donderdag brengt een mix van buien en opklaringen. Vooral in het westen wordt het aangenamer met afnemende noordwestenwind en temperaturen rond de 10 graden. Vrijdag start koud met mogelijk vorst, maar waar de zon doorbreekt kan het oplopen tot 7 graden.

Aangenaam weekend

Het weekend lijkt rustiger. Een zuidoostenwind zorgt voor droge en zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden. ’s Nachts vriest het licht met temperaturen rond -2 graden, terwijl het overdag rond de 6 graden wordt.

Na het weekend keert zachter en wisselvallig weer terug. Hou de updates goed in de gaten voor mogelijke veranderingen.