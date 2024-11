Storm Conall komt eraan: op deze plekken kun je overlast verwachten

Een stormdepressie trekt morgenmiddag vanaf de Noordzee richting ons land en veroorzaakt morgenavond een (zware) storm in het noordwestelijke kustgebied. Conall, zoals de storm waarschijnlijk gaat heten, veroorzaakt dan in het westen en noorden (zeer) zware windstoten. Mogelijk wordt de code geel morgen opgeschaald tot oranje.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Woensdag overdag is er al behoorlijk wat wind en regent het van tijd tot tijd. Maar pas in de avond trekt de wind langs de kust van Noord-Holland verder aan tot een storm, windkracht 9. In de loop van de avond gaat het ook op de Waddeneilanden, boven de Waddenzee, op het IJsselmeer en langs de kust van Flevoland en Friesland stormen. In de nacht naar donderdag breidt de storm zich uit naar het noordoosten. Ook op de oostelijke Waddeneilanden kan het stormen, net als aan de Groningse kust.

Dreigt het weer gevaarlijk te worden? Dan waarschuwt het KNMI je met de weercodes geel, oranje en rood. Maar het kan wel eens voorkomen dat je uiteindelijk niets van dat gevaarlijke weer merkt. In de video hierboven leggen we je daar meer over uit.

Hier geldt code geel

In het noordwestelijke kustgebied en boven het IJsselmeer kunnen zeer zware windstoten van ruim 120 kilometer per uur voorkomen. Landinwaarts in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe zijn windstoten rond 100 km/u mogelijk. De windstoten kunnen schade aan gebouwen en bomen veroorzaken. Verder naar het zuiden waait het minder hard en wordt ook minder schade verwacht.

Het KNMI heeft vanaf woensdagmiddag 15 uur code geel uitgegeven voor de kustprovincies, Flevoland, Drenthe en Overijssel. Aan het eind van de nacht naar donderdag wordt de code geel ingetrokken. Mogelijk schaalt het KNMI woensdagavond nog op naar code oranje. Noord-Holland, de Waddeneilanden, Flevoland en Friesland maken daar de grootste kans op. Omdat de storm pas na de avondspits begint, lijkt het voor het verkeer enigszins mee te vallen.

Windkracht 10

Als het op ten minste een van de officiële weerstations een uurvak tot gemiddeld windkracht 9 komt, is sprake van een officiële storm. Die kans is nu ruim 90%. Er is een kans van 40% dat het aan de kust van Noord-Holland of op de westelijke Waddeneilanden een uurvak gemiddeld tot windkracht 10 komt. Dan is sprake van een officiële zware storm.

Storm Bert trok afgelopen weekend over de Britse Eilanden en veroorzaakte daar veel overlast. Nederland kreeg aan de oostflank van de depressie juist te maken met een uitzonderlijk zachte zuidenwind, waardoor warmterecords werden verbroken. Ook veroorzaakten de windvlagen in de nacht van zondag op maandag lokaal stormschade. Hier en daar waaiden bomen om. Tot een officiële storm kwam het echter niet.

De laatste officiële storm in ons land kreeg de naam Aitor en trok op 27 september over het land. De overlast viel mee. Alleen in IJmuiden, op de Houtribdijk en in Lauwersoog (Groningen) werd windkracht 9 gemeten. De zwaarste windstoot was slechts 100 km/u.

Achtste dag met storm

Gemiddeld telt een jaar 7 dagen met een officiële storm in ons land. Dat aantal hebben we nu al bereikt. Januari telde 5 dagen met storm, juli 1 dag en deze herfst dus ook al 1 dag in september. De storm van morgen zou dus de achtste stormdag worden en de tweede van de herfst. Voor de herfst is dit een heel normaal aantal.

Mocht het tot een zware storm komen, windkracht 10, dan is dat best bijzonder. De laatste keer zware storm in Nederland was zomerstorm Poly op 5 juli 2023. Sterker, Poly groeide uit tot een zeer zware storm met windkracht 11 in IJmuiden. Er werd daarbij een zeer zware windstoot van 146 km/u gemeten. Zo heftig lijkt het woensdag niet te worden