Stilte voor de storm, harde wind en neerslag op komst

Wie een rustige wandeling wil maken kan beter vandaag dan morgen naar buiten, tenzij je écht goed wil uitwaaien. Dinsdagochtend is er nog een krachtige zuidwesterwind aan zee, maar deze neemt in de loop van de dag af. Hoewel er her en der een spat regen op het programma staat komt de zon ook regelmatig voor. Het staat in schril contrast met woensdag: op die dag kunnen we een zogenaamde kanaalrat verwachten.

Maar eerst nog even het verloop van de dinsdag. Vooral in de ochtend vallen er in de kustregio's nog buien, die zich in de middag zullen uitbreiden naar de rest van het land. De regenbuien laten aan de kust dan juist opklaringen achter. En dat alles bij een temperatuur van ongeveer 9 graden.

In de avond zal het overal droog worden. In het westen neemt de bewolking wel toe, alvast als voorschot op wat woensdag komen gaat. Komende nacht gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen en trekt de wind aan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Code geel

Dan dus de woensdag. Omdat zich boven de Atlantische oceaan zich een storm ontwikkelt en deze door het kanaal onze kant uitkomt, mogen we spreken van het gegeven dat er een kanaalrat in aantocht is. Typisch voor dit weerfenomeen zijn een harde rukwinden en stevige neerslag. En dat is dan ook precies wat we morgen gaan zien.

Vooral in de namiddag en avond krijgen de kustprovincies het voor de kiezen met zware windstoten. Er is voor meerdere plekken daarom code geel afgegeven door het KNMI: Zuid- en Noord-Holland, het Wadden- en IJsselmeergebied, Flevoland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe. Al met al komt de temperatuur tijdens de windvlagen uit op ongeveer 10 graden.

Lees ook: KNMI geeft code geel af voor harde wind op woensdag

Rustiger weer

Donderdag kalmeert de boel weer, dan trekken de laatste buien via het noorden van het land weer weg. Wel kunnen er nog wat windvlagen voorkomen. De zon laat zijn gezicht zien en brengt 9 graden qua temperatuur met zich mee. Na donderdag wordt het droger, rustiger en koelt het verder af. De zon zal zich regelmatig laten zien maar dat zal mogelijk pas gebeuren nadat er wat mistige ochtend zijn geweest. Ook keert de (lichte) nachtvorst weer terug.