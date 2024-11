KNMI geeft code geel af voor harde wind op woensdag

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die vanaf woensdagmiddag over de kustgebieden trekken. Voor de kustprovincies, Flevoland, de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied geeft het weerinstituut voor die periode code geel af. Zeeland en Zuid-Holland krijgen naar verwachting het eerst met de windstoten te maken, daarna verplaatsen die zich langs de kust naar het noordoosten.

Het KNMI verwacht in de kuststrook zware windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. Landinwaarts kunnen de windstoten snelheden hebben tot ongeveer 80 kilometer per uur.

Eerder maandag zei ook Weeronline te verwachten dat woensdag een onstuimige dag wordt met veel regen en kans op storm. De meeste regen valt naar verwachting in het westen en noorden van het land.

