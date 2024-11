Na warmte keert herfstweer terug: harde wind en regen

April doet wat 'ie wil, maar dat zou je ook over november kunnen zeggen. Nadat we vorige week te maken hadden met winters weer, konden we zondag genieten van de warmste 24 november sinds 1901. Helaas houdt dat warme weer niet lang aan, want maandag hebben we onze jas en paraplu weer nodig. Het gaat namelijk flink waaien, en ook valt er op meerdere plekken in het land regen.

In de ochtend is het bewolkt en regenachtig, maar de temperatuur is alsnog zacht voor de tijd van het jaar. In het oosten ligt de temperatuur rond de 15 graden, maar in de middag koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. Met name in de ochtend gaat het hard waaien, met langs de kust zelfs windkracht 7.

Zon komt vaker tevoorschijn

In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en klaart het deels op. De wind neemt af en de zon komt op veel plaatsen tevoorschijn. Dinsdag hebben we ook de paraplu nog nodig, want ook dan valt er op meerdere plekken in Nederland een bui. Toch is er ook ruimte voor de zon en wordt het zo'n 9 graden.

Woensdag wordt het onstuimig en krijgen we te maken met buien waarbij de temperatuur rond de 8 graden ligt. Later deze week wordt het droger en laat de zon zich vaker zien.