Het is officieel de warmste 24 november ooit gemeten

De sneeuw is nog niet weggesmolten of het is alweer recordwarm in ons land. Zondag om 12:10 uur werd het in De Bilt 14,7 graden en daarmee is het officieel de warmste 24 november sinds 1901. Het oude datumrecord was 14,4 graden in 1980. Uiteindelijk werd het in De Bilt zelfs 17,1 graden. De warmste plek in het land was het Limburgse Ell, daar was het 19,1 graden en daarmee is het nog nooit zo laat in het jaar zo warm geweest.

Met een zuidzuidwestenwind komt uitzonderlijk zachte lucht vanuit Spanje onze kant op. De zachte lucht wordt met een hoge snelheid aangevoerd en dat merken we aan de wind vandaag. Boven land waait het (vrij) krachtig en aan zee hard, windkracht 5 tot 7. Maar dat is ook het enige herfstachtige vandaag, verder is het droog en laat de zon zich zelfs zien.

Nummer 25

Het warmterecord van vandaag staat niet op zichzelf. Als alle datumrecords van dit jaar in De Bilt bij elkaar op worden geteld (minimum- en maximumtemperatuur) komt het totaal aantal warmterecords uit op 25, tegen 0 kouderecords. Daarvan vielen 17 warmterecords in de nacht en 8 overdag. Alleen het jaar 2015 telt meer warmterecords, namelijk 26.

Deze eeuw telt jaarlijks gemiddeld 15 dagrecords, waarvan 1 kouderecord tegenover 14 warmterecords. In een stabiel, niet opwarmend klimaat, zou deze verhouding gelijk moeten zijn.

Minder zacht

Komende dagen wordt het wisselvallig en gaat de temperatuur weer naar beneden. Vannacht en maandagochtend is het met een graad of 15 nog extreem zacht, maandagmiddag koelt het af tot 12 graden.

De dagen daarna is het eerst ongeveer 10 graden en trekken flink wat buien over het land. Woensdag kan het ook hard waaien. Later in de week wordt het wat kouder. Winterweer zit voorlopig niet meer in de verwachting. Wel wordt het vanaf donderdag rustiger en droger met wat meer ruimte voor de zon.