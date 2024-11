Uitzonderlijk zacht weer maar ook wind en regen op komst

Na sneeuw komt.. zacht weer! Terwijl het eerder in de week nog zeer koud was, is het weer zondagmiddag een stuk warmer. Veel bewolking met af en toe wat zon zorgt ervoor dat de temperatuur boven de 15 graden uitkomt. Het kan heel lokaal zelf oplopen tot 17 graden.

Of het ook zo warm zal voelen valt nog te betwisten. Er staat namelijk veel wind uit een zuid tot zuidwestelijke richting. In het binnenland staat er van tijd tot tijd een vrij krachtige wind met windkracht 5. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het nog wat harder met een windkracht van 6 tot 7.

De bewolking wordt zondagavond en nacht steeds dikker en we krijgen uiteindelijk ook te maken met regen. Het is nog steeds bijzonder zacht, want op grote schaal blijft het kwik boven de 10 graden. Langs de kust waait het hard.

De week zal op veel plaatsen beginnen met regen. Maandagmiddag wordt het droger vanuit het westen en er volgen later in de middag opklaringen. De temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden, maar in de loop van de middag wordt het minder warm. De komende dagen blijft het wisselvallig en daalt de temperatuur geleidelijk naar 7 tot 8 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.