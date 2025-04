Ministerie moet illegaal verzamelde gegevens van moslims vernietigen

Het ministerie van Sociale Zaken moet onrechtmatig verzamelde persoonsgegevens van moslims vernietigen. Dat moet binnen twee maanden gebeuren, zodat betrokkenen eerst nog de kans krijgen om te zien welke informatie over hen is vastgelegd. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op privacy.

De gegevens zijn tussen 2016 en 2019 heimelijk verzameld tijdens onderzoeken naar salafisme en mogelijke radicalisering. Moskeeën en hun leden waren hier niet van op de hoogte. De voormalige minister van Sociale Zaken, Karien van Gennip, bood vorig jaar al excuses aan aan twaalf betrokkenen via een brief.

Volgens de AP zijn zeker 31 mensen individueel onderzocht. De dossiers bevatten namen, opleidingen, werkgevers en religieuze opvattingen. In de rapporten worden daarnaast ook de namen van honderden anderen genoemd.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen noemt de gang van zaken ernstig. "De levens van onschuldige mensen zijn in kaart gebracht, zonder dat zij dat wisten. Niet door een inlichtingendienst of de politie, maar door een ministerie. Dit was fout en discriminerend."

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat Van Gennip al eerder heeft toegezegd dat de onrechtmatig verkregen gegevens na het onderzoek van de AP worden verwijderd. Op verzoek van de toezichthouder wordt daar nog twee maanden mee gewacht, om de mensen om wie het gaat de gelegenheid te geven inzage te krijgen in de verzamelde gegevens. "SZW heeft ook een uitgebreid reflectietraject doorgelopen met moslimgemeenschappen."

Hart van Nederland/ANP