Dolfinarium past dierenshows aan na kritiek van overheid

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft zijn shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden aangepast. De veranderingen volgen op een waarschuwing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die het park had opgedragen om het dierenwelzijn te verbeteren. Dat laat het zeezoogdierenpark vrijdag weten.

Volgens de RVO vertoonden de dieren regelmatig onnatuurlijk gedrag tijdens de shows. De dienst gaf het Dolfinarium tot 11 april de tijd om aanpassingen door te voeren, op straffe van een dwangsom. Als voorbeelden noemde de RVO dolfijnen die over trainers springen en zeeleeuwen die met hun vinnen naar bezoekers zwaaien.

Vorig jaar oktober werden de ingangen van het Dolfinarium geblokkeerd door tientallen dierenactivisten. Zie hierboven de beelden.

Elementen vervangen

Het Dolfinarium heeft naar eigen zeggen "een aantal elementen vervangen door andere onderdelen die passen binnen onze educatieve presentaties". Een woordvoerder laat weten: "Bezoekers zullen nog steeds een leerzame en boeiende presentatie zien waarin onze dieren natuurlijke gedragingen demonstreren, maar de invulling is op sommige punten veranderd. De specifieke elementen waar de RVO bezwaar tegen maakte, zijn vervangen door andere onderdelen."

De ingreep van de RVO kwam na een handhavingsverzoek van dierenrechtenorganisatie Bite Back. Die baseerde zich op videobeelden waarop volgens hen overtredingen te zien waren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Volledige context mist'

Het Dolfinarium is het niet eens met alle bevindingen van de RVO. "De belangrijkste reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat er een interpretatieverschil bestaat over wat als educatieve waarde kan worden beschouwd. De RVO heeft bijvoorbeeld videobeelden beoordeeld die de volledige educatieve context misten," stelt een woordvoerder van het park.

Volgens het Dolfinarium wordt het bezwaar behandeld door "de betreffende instanties". In de tussentijd past het park zijn shows aan om aan de eisen van de RVO te voldoen.

ANP