Dierenactivisten in water Dolfinarium tijdens dolfijnenshow

In het Dolfinarium van Harderwijk is zondag een dolfijnenshow abrupt stilgelegd door activisten van de Vegan Strike Group en Animal Rebellion Noord. De actievoerders eisen al langer de sluiting van het Dolfinarium, omdat ze vinden dat de leefomstandigheden voor dolfijnen en andere zeezoogdieren ernstig tekortschieten.

De verstoring vond plaats tijdens een dolfijnenshow in het grote showbassin, waar het publiek normaal gesproken toekijkt hoe dolfijnen kunstjes doen. Volgens de dierenrechtenorganisaties horen dolfijnen thuis in de zee. "Eenmaal gevangen worden dolfijnen hongerig gehouden, zodat zij tijdens de trainingen voor een dode vis doen wat de trainers van hen vragen", aldus de Vegan Strike Group.

Er is al langer kritiek op het Dolfinarium, in onderstaande video zie je waarom dit voor de NS reden was om de samenwerking te stoppen:

2:26 NS maakt zich zorgen om dierenwelzijn in Dolfinarium en stopt samenwerking

De actie, waarbij twee activisten in het water bij de show lagen, kon op weinig steun rekenen van het publiek. Toeschouwers begonnen de dierenrechtenactivisten uit te joelen. De demonstranten zijn allebei gearresteerd. Volgens Peter Janssen, ook bekend als de 'Vegan Streaker', is een van de twee weer vrijgelaten. Deze demonstrant heeft wel een verbod gekregen om een jaar lang het Dolfinarium te bezoeken.