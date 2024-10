Dierenactivisten blokkeren ingangen Dolfinarium in Harderwijk, dierenpark boos

Enkele tientallen dierenactivisten blokkeerden sinds zaterdagochtend 09.50 uur de ingangen van het Dolfinarium in Harderwijk, zo meldt stichting Bite Back. De activisten, afkomstig van Bite Back en Active for Justice, demonstreerden omdat zij vinden dat de dieren in het Dolfinarium onder slechte omstandigheden leven. Rond 17.00 uur was de actie voorbij.

Een aantal van de actievoerders heeft zich met stalen buizen vastgemaakt aan de hekken bij de ingang, en sommigen zijn verkleed in dolfijnenkostuums, zoals te zien is op X. De activisten hebben spandoeken, protestborden en flyers bij zich. Door de blokkade konden bezoekers pas vanaf 10.30 uur het park binnen via een zij-ingang, vertelt parkmanager Alex Tiebot. Normaal opent het Dolfinarium om 10.00 uur. Voor de ingangen die geblokkeerd werden, heeft het park hekken met doeken geplaatst om de actievoerders aan het zicht te onttrekken.

'Tijd om dit park te sluiten'

Een woordvoerder van Bite Back noemt als voorbeeld van de slechte leefomstandigheden dat Stellerzeeleeuwen van drie meter lang in een bassin van slechts 1,60 meter diep leven. "Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het is niet voor niets dat het Dolfinarium recentelijk uit de Europese branchevereniging is gezet." Volgens de stichting laat het Dolfinarium ook nog trainers op de neus van dolfijnen surfen en zeeleeuwen naar het publiek zwaaien met hun vinnen. "Dit is tegen de afspraken die met de overheid zijn gemaakt. Wij vinden dat het nu tijd is om dit park te sluiten en de dieren een dierwaardige toekomst te geven".

De activisten zijn van plan hun protest zo lang mogelijk vol te houden. "Met deze actie willen we op een ludieke manier aandacht vragen voor het lot van de dieren. Als je om dieren geeft, bezoek je dit park niet", aldus de woordvoerder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Reactie Dolfinarium

Parkmanager Tiebot zegt "overvallen" te zijn door de actie en hoopt dat de politie en gemeente besluiten in te grijpen. Hoewel hij erkent dat de activisten het niet eens hoeven te zijn "met de missie van het Dolfinarium", benadrukt hij dat er "normale paden" zijn om te protesteren, zoals het aanvragen van een demonstratievergunning of het inschakelen van de rechter. Voor deze actie, die hij vergelijkt met "inbreken", heeft hij dan ook "geen respect". Tiebot hoopt dat handhaving helpt om de identiteit van de activisten te achterhalen, zodat er aangifte van huisvredebreuk gedaan kan worden en eventuele schade op hen verhaald kan worden.

ANP