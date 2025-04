Boete dreigt voor Dolfinarium: dieren mogen geen trucjes meer doen

Het Dolfinarium kan een boete verwachten als het park de shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden niet snel aanpassen. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten. Uiterlijk 11 april moet het dierenpark de voorstellingen aanpassen, omdat de dieren volgens de rijksdienst onnatuurlijk gedrag vertonen. Lukt het niet voor die datum kan het park in totaal een boete van 10.000 euro verwachten.

Vorig jaar oktober werden de ingangen van het Dolfinarium geblokkeerd door tientallen dierenactivisten. Zie hierboven de beelden.

Uit onderzoek van de RVO blijkt dat de dieren handelingen moeten verrichten die niet passen bij hun natuurlijke gedrag. De dienst noemt twintig voorbeelden van wat zij ‘overtredingen’ noemt. Zo springen dolfijnen over hun trainers heen, laat een walrus zijn vet ‘blubberen’ op commando en zwaaien zeeleeuwen met hun vinnen naar het publiek.

De aanleiding voor het onderzoek is een handhavingsverzoek van dierenrechtenorganisatie Bite Back. Zij leverden videobeelden aan van de shows. "Meerdere overtredingen staan letterlijk als verboden omschreven in de voorschriften", stelt een woordvoerder van de stichting.

Niet eens met kritiek

Het Dolfinarium is het niet eens met de kritiek van de RVO. Volgens directeur Alex Tiebot is de dienst afgegaan op fragmenten uit shows, zonder te kijken naar de bredere educatieve context. "Deze beelden tonen fragmenten uit onze voorstellingen, maar missen de volledige educatieve context waarin dit plaatsvindt", zegt hij.

Tiebot benadrukt dat de NVWA bij een eerdere inspectie geen sprake zag van onnatuurlijk gedrag. Toch stelt de RVO dat wat op beeld is vastgelegd niet genegeerd kan worden. “Dat dit niet tijdens elke voorstelling zo is of niet dagelijks het geval is, doet hier niets aan af”, aldus het rapport.

Als er na de deadline nog overtredingen plaatsvinden, moet het Dolfinarium 2000 euro betalen per keer dat het misgaat. Dit bedrag kan oplopen tot 10.000 euro. De directeur van het Dolfinarium maakt bezwaar tegen deze last onder dwangsom. Hij vindt dat het park de afgelopen jaren veel veranderingen heeft doorgevoerd en zich houdt aan de afspraken.

ANP