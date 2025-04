Bever verstrikt in plastic zak gevonden, redding blijkt lastig

De dierenambulance heeft de hulp van de brandweer ingeroepen nadat buurtbewoners een bever opmerkten die verstrikt leek te zitten in een plastic zak. Het dier zwom rond in een waterplas in Zevenaar en leek moeite te hebben zich vrij te bewegen.

Meerdere pogingen van de brandweer om de bever te vangen liepen op niets uit, vertelt een correspondent ter plaatse. Telkens als de hulpdiensten in de buurt kwamen, dook het dier onder water en kwam het pas meters verderop weer boven. Hierdoor was directe vangst niet mogelijk.

Omdat de bever niet in acuut gevaar lijkt te zijn, is er in overleg met de dierenambulance besloten om een val te plaatsen. Daarmee hopen de hulpdiensten het dier alsnog op een veilige manier te kunnen vangen en te bevrijden van het plastic.