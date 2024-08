ZIEN: beverfamilie gespot in het centrum van Oisterwijk, terras en bomen zijn de dupe

In het centrum van Oisterwijk is er een heuse beverfamilie gespot. Vader, moeder en drie jonkies hebben daar de tijd van hun leven. Wel is de familie erg schuw en laten ze zich niet gemakkelijk zien. Gelukkig hebben wij de beelden die je kunt bekijken in bovenstaande video.

Hoe schattig de komst van de beverfamilie ook mag zijn: in Oisterwijk zorgen ze wel voor overlast. Zo heeft de familie inmiddels al meerdere bomen laten omvallen, en daarnaast is ook een terras van een woning verzakt door een knagende bever.

Instortingsgevaar

Waterschap de Dommel heeft diverse wandelpaden afgesloten vanwege instortingsgevaar door gravende bevers. Het waterschap nam vorig jaar al op 51 plekken in Nederland maatregelen tegen de beschermde diersoort, en maar liefst 62 keer werden er beverholen gedicht.