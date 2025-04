ME grijpt in bij protest tegen azc in Uden: vijf arrestaties

In Uden is woensdagavond onrust ontstaan bij een bijeenkomst over de komst van een azc. De ME greep in, er zijn vijf mensen opgepakt. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De bijeenkomst vond plaats in de Kruisherenkapel in Uden en trok ongeveer 150 mensen, onder wie demonstranten en nieuwsgierigen. De gemeente had vooraf een speciaal demonstratievak ingericht. De actievoerders werd gevraagd daar plaats te nemen, wat leidde tot gemor. Al vroeg op de avond werd vuurwerk afgestoken.

Drie opvanglocaties

Binnen waren zo'n 300 mensen aanwezig. Het voltallige college van burgemeester en wethouders was daar om vragen te beantwoorden over de opvangplannen.

De plannen voorzien in de opvang van in totaal 750 asielzoekers, verdeeld over drie locaties: in Uden, Schaijk en Zeeland. In het voormalige Van der Valk-hotel in Uden worden nu al bijna 300 mensen opgevangen. In de andere twee plaatsen komen ook statushouders en Oekraïners te wonen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vijf aanhoudingen

Buiten werd de sfeer grimmiger. Volgens de politie werd er gegooid met onder meer glas. De ME trad gefaseerd op en probeerde het terrein te ontruimen, maar er bleven demonstranten aanwezig.

In totaal zijn vijf mensen aangehouden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De arrestaties waren voor het afsteken van vuurwerk, het niet opvolgen van aanwijzingen, het gooien van een glas, het gooien van een steen naar de politie en voor het spuiten van pepperspray op agenten.