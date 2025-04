Jongen (14) opgepakt voor gooien vuurwerk bij azc-protest in Best

Na afloop van een onrustig verlopen informatiebijeenkomst in het Brabantse Best woensdagavond is een 14-jarige jongen uit die plaats aangehouden. Hij had twee keer met vuurwerk gegooid. De jongen is inmiddels op vrije voeten maar blijft verdachte, zo bevestigt de politie berichtgeving van Omroep Brabant.

De bijeenkomst ging over de komst van een asielzoekerscentrum in Best. Mensen keerden zich tegen die plannen en de situatie richting burgemeester en wethouders werd even dreigend. De bijeenkomst werd daarop beëindigd en de ongeveer vierhonderd aanwezigen zijn naar buiten begeleid. Ook daar ontstond wat tumult.

Het is volgens de politie bij die ene arrestatie gebleven. De gemeente wil maximaal 192 asielzoekers opvangen in een locatie aan de Hooiweg.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP