Nederlanders blij met vuurwerkverbod, maar één op zes gaat illegaal knallen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat ook siervuurwerk straks verboden wordt. Alleen sterretjes, trektouwtjes en ander zogenoemd fop- en schertsvuurwerk mogen dan nog. Het Hart van Nederland-panel toont een duidelijke steun voor het naderende vuurwerkverbod: 65 procent wil een eind aan particulier knal- en siervuurwerk. Toch zegt 16 procent dat ze zich er niet aan gaan houden en desnoods illegaal vuurwerk blijven aanschaffen.

Met het verbod lijkt een einde te gaan komen aan een traditie die een aantal decennia teruggaat. Sinds de jaren '60 raakte het knallen met oud en nieuw helemaal ingeburgerd. Met de jaren is echter ook de kritiek op de traditie toegenomen. Niet alleen vanwege de overlast van de knallen voor mens en dier, maar ook vanwege de toenemende mate waarin steeds zwaarder vuurwerk tijdens oud en nieuw wordt ingezet bij geweld tegen hulpverleners.

Korpschef Janny Knol noemde het vuurwerkverbod belangrijk om geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling terug te dringen. Maar over dat effect zijn de meningen verdeeld. 56 procent heeft er vertrouwen in dat geweld tegen hulpverleners dankzij een verbod zal afnemen. 20 procent denkt dat het geen invloed zal hebben, en 23 procent vreest juist dat het geweld kan verergeren.

Steun voor algemeen vuurwerkverbod naar partijvoorkeur bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen*:

Partij (Zeer) eens (Zeer) oneens Geen mening Totaal 65% 34% 1% PVV 47% 53% 0% GL-PvdA 92% 8% 0% VVD 69% 20% 1% NSC 72% 28% 0% D66 86% 14% 0% BBB 43% 56% 1% CDA 77% 23% 0% SP 65% 35% 0% PvdD 89% 10% 1% FVD 18% 79% 3% SGP 33% 67% 0% CU 87% 13% 0% Volt 86% 14% 0% JA21 38% 52% 11%

Compensatie

Omdat zo'n verbod grote impact heeft op de vuurwerkbranche en ze daarmee dreigt op te houden te bestaan, wil de Kamer wil de in- en verkopers compenseren. De sector eist zelf 895 miljoen euro, omgerekend zo’n 50 euro per Nederlander. Maar daar voelt het publiek weinig voor: slechts 12 procent is het daarmee eens.

Meer steun is er voor de lijn die het kabinet volgt: staatssecretaris Chris Jansen (Milieu, PVV) schetste afgelopen week in een brief aan de Kamer uit te gaan van 100 tot 150 miljoen compensatie voor de branche als het verbod dit jaar al ingaat, 50 miljoen euro als het verbod volgend jaar ingaat, en geen compensatie als het verbod pas het jaar erna ingaat. Tegen die tijd zouden de vuurwerkverkopers genoeg tijd moeten hebben gehad om zich aan te passen, is het idee. In totaal is 70 procent voor deze vorm van compensatie, waarbij 26 procent het verbod het liefst dit jaar ziet ingaan, 11 procent volgend jaar, en 33 procent bij de jaarwisseling van 2027/28.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!

Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

1 op 6 blijft knallen

Hoewel een overgrote meerderheid van de panelleden dus voorstander is van het aanstaande vuurwerkverbod, is niet iedereen het daarmee eens. Mocht het vuurwerkverbod tijdens deze jaarwisseling al ingaan, zegt 16 procent van de Nederlanders desnoods vuurwerk illegaal uit het buitenland te willen halen om de vuurwerktraditie in stand te houden. Een kleine groep (2 procent) zegt hun voorraad dit jaar nog op te maken, en zich daarna pas aan het verbod te houden. Bovendien zegt 8,3 procent van de panelleden momenteel nog vuurwerk thuis te hebben liggen, ofwel alleen knalvuurwerk (0,9%), alleen siervuurwerk (3,7%) of allebei (3,7%).

78 procent zegt zich echter wel aan het verbod te zullen houden. 71 procent geeft aan toch al geen interesse te hebben om vuurwerk af te steken. 7 procent had daar wel plannen voor, maar schikt zich desondanks naar het verbod.

*De resultaten voor enkele kleinere groepen zijn om methodologische redenen niet apart weergegeven.