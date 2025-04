Gemeenten willen geld en duidelijkheid bij vuurwerkverbod

Gemeenten zijn niet tegen een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar willen wél de juiste middelen om te kunnen handhaven. Ook vinden ze het belangrijk dat ze de regels goed kunnen uitleggen aan inwoners. Dat laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens hen weten.

Daarnaast willen gemeenten vooraf duidelijkheid over wat het hen gaat kosten om een vuurwerkverbod uit te voeren, én hoe die kosten vergoed worden. Ook dringen ze erop aan dat een eventueel verbod wordt afgestemd met buurlanden.

Het nieuwe jaar begon met verschillende heftige vuurwerkincidenten. De politie moest om de haverklap uitrukken. "Zo lang er geen vuurwerkverbod is, blijven wij met deze ellende zitten", zei korpschef Janny Knol (zie bovenstaande video).

Debat in de Kamer

De VVD sprak zich vorige week onder voorwaarden uit voor zo'n verbod. Eén van die voorwaarden is dat het kabinet de handhaving moet versterken. De standpunten van NSC en DENK zijn nog niet bekend. Als een van die twee partijen zich ook achter een verbod schaart, lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer. Die debatteert donderdag over het onderwerp.

Hart van Nederland/ANP