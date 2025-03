Algeheel vuurwerkverbod binnen handbereik: VVD is om en steunt nieuwe wet

De VVD steunt de wet voor een algeheel vuurwerkverbod van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren. Dat bevestigt de partij aan Hart van Nederland. Daarmee is de wet dichter bij een Kamermeerderheid. De VVD stelt nog wel drie voorwaarden aan de steun.

De liberalen willen een "effectief handhavingsplan" van politie en gemeenten. Het kabinet moet daarnaast "in de volle breedte en wel direct" de handhaving op illegaal vuurwerk versterken, vindt de partij. Ten tweede moeten burgemeesters volgens de VVD ontheffingen geven aan verenigingen die lokaal consumentenvuurwerk afsteken. Tot slot eist de VVD compensatie voor de vuurwerksector.

Het nieuwe jaar begon met verschillende heftige vuurwerkincidenten. De politie moest om de haverklap uitrukken. "Zo lang er geen vuurwerkverbod is, blijven wij met deze ellende zitten", zei korpschef Janny Knol (zie bovenstaande video).

Twijfel

De VVD heeft dit voorjaar openlijk getwijfeld over haar standpunt als het gaat om een vuurwerkverbod. "We hebben de afgelopen jaren werkelijk alles uit de kast getrokken om het plezier van siervuurwerk te behouden en de rotzooi waar hulpverleners mee bekogeld werden van straat te halen." De partij concludeert dat dit niet genoeg was, en wijst op de wens van hulpverleners om meer vuurwerk te verbieden. "We zijn niet doof voor die oproep."

Naar verwachting spreekt de Tweede Kamer donderdag over de wet. Met de partijen die eerder hun steun hebben uitgesproken, zijn momenteel 74 van de 150 Kamerleden voor. Volgens RTL is nog onduidelijk hoe DENK zal stemmen. Die partij zou de wet dus aan een meerderheid kunnen helpen.

ANP