Vuurwerk, schade, overlast: meer Nederlanders dan ooit willen vuurwerkverbod

Het komt alweer dichterbij: de jaarwisseling en daarmee ook de discussie over een landelijk vuurwerkverbod. De coalitiepartijen zijn er geen voorstander van. De politiebonden dringen er wel op aan. Hoewel de meeste gemeenten geen verbod hebben, overweegt een aantal gemeenten het afsteken van vuurwerk dat wel. Sommigen lokale besturen vinden dat een plaatselijk verbod moeilijk te handhaven is. Zoetermeer hoopt om die reden op een landelijk verbod. "Dan kunnen we beter handhaven."

Elk jaar zijn er problemen. Ernstig letsel door vuurwerk, schade, overlast. En elk jaar laait de discussie weer op. Uit een door ons gehouden panelonderzoek blijkt dat 51 procent voor een vuurwerkverbod is, iets meer dan vorig jaar. Zo'n 24 procent van de Nederlanders geeft aan in het panel dat hij of zij vuurwerk gaat afsteken dit jaar. 76 procent gaat dat niet doen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook Zoetermeer is voor zo'n verbod. Burgemeester Bezuijen vindt een algeheel vuurwerkverbod in de stad niet haalbaar zonder landelijke regelgeving. Het is daarom noodzakelijk dat het verkopen en afsteken van vuurwerk landelijk wordt verboden, zo zegt hij.

Indoor game-event

Toch is er een klein aantal gemeenten dat wel een vuurwerkverbod hanteert. Dit jaar hebben 19 gemeenten zo'n verbod, de grote steden vallen daaronder ook Utrecht, dit jaar voor het eerst. Om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er tal van maatregelen genomen. Een burgerberaad bestaande uit 100 Utrechters heeft daarover meegedacht. Zo is er een indoor game-event voor jongeren en een lichtroute.