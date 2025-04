Zorgen over vuurwerkverbod bij verkopers, ook politie en gemeenten hebben nog twijfels

Hoewel regeringspartijen PVV en BBB tegen het vuurwerkverbod blijven, lijkt de kans groot dat met voldoende steun uit andere partijen dat de kans groot is dat het voorstel uiteindelijk wel wordt aangenomen. De Kamermeerderheid voor een vuurwerkverbod wordt met gemengde gevoelens ontvangen.

Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), spreekt van een belangrijke stap voor de veiligheid van politiemensen. "Eindelijk krijgen politiemedewerkers de rugdekking die ze verdienen", zegt Kooiman. Het verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling ziet ze als een noodzakelijke maatregel om de gezondheidsrisico’s voor agenten te verkleinen. Ze voegt er echter aan toe dat dit slechts "een begin" is en dat er meer moet gebeuren om de werkdruk voor politieagenten te verminderen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt het verbod, maar stelt dat er wel voldoende middelen moeten komen voor handhaving en dat gemeenten duidelijk moeten kunnen communiceren over de nieuwe regels naar de burgers.

Onder druk

Aan de andere kant van het debat staan de vuurwerkverkopers, die zwaar getroffen worden door de aangekondigde wetgeving. Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), waarschuwt voor de financiële gevolgen van het verbod. Volgens hem zal de sector 250 miljoen euro verliezen door onverkoopbare voorraden die niet meer verkocht kunnen worden, omdat vuurwerk moeilijk afzetbaar is in andere landen door verschillende regelgeving. De verkopers schatten de totale schade voor hun sector in op 895 miljoen euro.

Groeneveld waarschuwt verder dat een algeheel vuurwerkverbod illegale handel in vuurwerk in de hand kan werken, wat de veiligheid niet ten goede komt. Bovendien zouden veel vuurwerkliefhebbers, die zich altijd verantwoordelijk gedragen, de dupe zijn van de maatregelen die gericht zijn op een klein groepje relschoppers.

Vuurwerk verwacht

De politieke steun voor het verbod groeit, met partijen zoals NSC en VVD die zich inmiddels achter het voorstel hebben geschaard. Ze stellen wel voorwaarden, zoals betere handhaving en compensatie voor de getroffen vuurwerkverkopers. De Tweede Kamer zal donderdag verder debatteren over het voorstel, waarbij de standpunten van partijen zoals NSC en DENK nog niet volledig duidelijk zijn.

