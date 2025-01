Bloemen voor door vuurwerk omgekomen Jack (14): 'Hij was vuurwerk'

De Rotterdamse wijk Delfshaven is in diepe rouw na het overlijden van de 14-jarige Jack op oudejaarsavond. De jongen overleed nadat een stuk zwaar vuurwerk, een zogenaamde shell, voortijdig ontplofte. Bij de trambaan op de Spanjaardstraat, waar het ongeluk gebeurde, hebben mensen bloemen gelegd.

Renate Degryse, de moeder van Jack, en zijn twee broers zijn naar de plek gekomen om te rouwen. "Jack was vuurwerk," vertelt Renate aan Rijnmond. "Hij was daar het hele jaar mee bezig. Alles netjes gesorteerd, soort bij soort. En hij was altijd zo voorzichtig. Daar kan menig volwassene nog iets van leren."

'Hij was op slag dood'

Jack kwam om het leven toen hij een shell probeerde af te steken, een grote vuurpijl die normaal via een buis de lucht in schiet voordat deze explodeert. Maar het ging gruwelijk mis, want toen Jack de shell aanstak, ontplofte deze meteen. "Ik zag Jack daarna door de lucht vliegen", zegt zijn broer tegen de regionale omroep. "Zijn schouder kwam hier terecht op de tramrails. Hij was op slag dood."

Renate, die in België woont, was onderweg naar Rotterdam om het nieuwe jaar met haar kinderen te vieren. Ze kreeg het nieuws te horen vlak voordat ze daar aankwam. "Ik geloof dat ik in veertig minuten in Rotterdam was", vertelt ze. Maar voor haar zoon was het toen al te laat. "De kracht van de explosie is precies op zijn linkerkant geklapt. Zijn long was gelijk kapot. Er was geen redden meer aan."

Bloemen in vuurwerkpotten

De bloemen die op de trambaan zijn neergelegd, staan bewust in vuurwerkpotten. "Dat is precies wat Jack zou hebben gewild," zegt zijn moeder. Familie, buren en vrienden komen langs om hun steun te betuigen. De RET, die de tramlijn beheert, rijdt sinds het ongeluk met gepaste snelheid langs de plek. Mocht de hoeveelheid bloemen toenemen, dan worden de trams mogelijk omgeleid.

Woede om reacties op sociale media

Naast haar immense verdriet is Renate ook boos over de reacties die op sociale media circuleren. Sommige mensen beweren dat het ongeluk Jack's eigen schuld was of dat hij met vuurwerk aan het knutselen was. "Ik heb een hele hoop reacties gelezen", zegt Renate tegen Rijnmond. "Sommige mensen moeten echt een stuk tape op hun mond doen en nooit meer in het openbaar praten."