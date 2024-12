'Overleden jongen (14) wilde cobra opnieuw aansteken'

De 14-jarige jongen die op oudjaarsavond overleed in Rotterdam, zou een cobra opnieuw hebben aangestoken nadat deze niet was afgegaan. Dat meldt de Telegraaf op basis van omstanders.

Het incident gebeurde rond 20.30 op de trambaan in de Spanjaardstraat in de wijk Delfshaven. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten, aldus de politie. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar. "Dat moet zorgvuldig gebeuren", zegt een politiewoordvoerder. Er worden onder meer getuigen gehoord.

"Intens verdrietig en tragisch", zo reageerde burgemeester Carola Schouten op het incident in Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. "Het legt een schaduw over deze avond." Schouten stelde verder "dat we dit niet normaal moeten vinden" en pleitte in het gesprek voor een landelijk vuurwerkverbod. "Dat is het enige wat werkt. Een verbod per gemeente doet in de praktijk te weinig."

Hart van Nederland/ANP