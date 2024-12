Jongeren leggen honderden euro's neer voor vuurwerk: 'Ieder jaar moet het een beetje meer zijn'

Vuurwerkwinkels in Nederland gaan drukke dagen tegemoet, zaterdagvroeg stonden er bij meerdere verkooppunten al rijen fanatieke kopers. Vanaf zaterdag kan er legaal in Nederland weer vuurwerk worden gekocht. Ook in Leerdam verwachten ze de komende dagen topdrukte.

"Traditiegetrouw is de eerste dag na oudejaarsdag de drukste dag van het jaar. Op oudejaarsdag zelf is het natuurlijk het allerdrukst. Dan is iedereen gek en helemaal enthousiast. We krijgen blije kindjes aan de toonbank, en dat is waar je het voor doet," vertelt Carla Huijgen van de vuurwerkwinkel in Leerdam.

Volgens Huijgen is siervuurwerk dit jaar het populairst: "Het vuurwerk van het jaar is toch echt siervuurwerk. Het is veilig, stabiel en geeft prachtige effecten in de lucht met allerlei kleuren."

1600 euro uitgegeven

Hart van Nederland sprak in de vroege ochtend met de allereerste koper. Hij kijkt het hele jaar uit naar het afsteken van vuurwerk. "Ik doe het altijd samen met vrienden. Die knal en samen zijn met iedereen is gewoon fantastisch voor mij," vertelt hij. "Ik zit vandaag denk ik rond de 1600 euro. Ieder jaar moet het een beetje meer zijn."

Een andere jongere gaf ruim vierhonderd euro uit. Hij was al vroeg opgestaan om een van de eersten in de winkel te zijn: "Dat vind ik het wel waard. Daardoor heb ik wel het beste vuurwerk. Zo gaat dat met vuurwerk."

Ook een vader en zoon stonden al vroeg voor de deur. "Vuurwerk is superleuk. Daar gaat denk ik bijna al mijn spaargeld naartoe. Ik houd veel van de knal en ik vind het leuk om vuurwerk af te steken," vertelt de jongen enthousiast. Hij kan niet wachten tot hij zijn vuurwerk mag afsteken.