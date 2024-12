Bijna helft consumentenvuurwerk afgekeurd op veiligheid: hoogste percentage ooit

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar 40,9 procent van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren en het hoogste percentage ooit. Van de 181 geteste producten werden er 74 afgekeurd vanwege ernstige veiligheidsproblemen, zoals het omvallen van vuurwerk, explosies of het wegschieten van brandende delen. Daarnaast werd bij nog eens 12,7 procent van de producten een kleiner veiligheidsprobleem geconstateerd.

De vuurwerkbranche reageert met verbazing op de cijfers. Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is het vuurwerk juist veiliger geworden. "Dit percentage is extreem hoog en onverwacht. In de fabrieken in China zijn betere testmethodes ingevoerd en met de importeurs hebben we een gentlemen's agreement gesloten om de stabiliteit van vuurwerk te verbeteren", zegt voorzitter Leo Groeneveld. Hij vermoedt dat de inspectie strenger test en op kleinere details let.

Elk jaar gaat er wel iets mis met vuurwerk, zo kan je bijvoorbeeld een oog kwijtraken.

Zorgwekkend

De ILT stelt daarentegen dat het hoge afkeurpercentage zorgwekkend is. Reinder Auwema van de inspectie verwijt de sector dat er op veiligheid wordt bezuinigd. "Wij verwachten van de vuurwerksector dat deze lessen trekt uit voorgaande jaren en meer verantwoordelijkheid neemt", aldus Auwema.

Naast F2-vuurwerk blijkt ook het zogenoemde kindervuurwerk (F1) niet aan de eisen te voldoen. Bij controles keurde de inspectie 65 procent van de producten in deze categorie af. De afgekeurde producten moeten door importeurs worden teruggeroepen en vernietigd.

Consumentenvuurwerk mag alleen worden verkocht op 28, 30 en 31 december.

