Jongeren mogen slopen in Katwijk, met toestemming van de gemeente

In Katwijk krijgen jongeren vrijdag de kans om zich helemaal uit te leven. Ze mogen met vazen gooien, fietsen vernielen met een knuppel en zelfs iets in brand steken. Dit alles gebeurt legaal en veilig, want de boodschap van de gemeente is duidelijk: slopen mag, maar alleen in de 'Rage Road'.

De Rage Road is onderdeel van de campagne ‘Houd de Boel Heel’, waarmee de gemeente al tien jaar probeert vuurwerkvandalisme tegen te gaan. Waar jongeren eerdere jaren nog op speurtocht gingen naar ‘prijskaartjes’ aan prullenbakken en wipkippen, is het nu tijd voor een wat actievere aanpak. Ze mogen legaal van alles slopen op een speciale locatie.

Met dit initiatief hoopt de gemeente jongeren bewust te maken van de schade die vandalisme veroorzaakt en ze een alternatief te bieden om hun energie kwijt te kunnen. Hopelijk zijn ze met de jaarwisseling zo uitgeraasd dat er dan minder vandalisme is in Katwijk.