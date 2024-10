Jongeren gooien zwaar vuurwerk naar man die puppies uitlaat: 'Onacceptabel'

In de Eindhovense wijk Achtse Barrier is afgelopen nacht flinke overlast veroorzaakt door jongeren. Volgens een bericht van wijkagent Harold Lagarde pleegden de jongeren niet alleen vernielingen, maar belaagden zij ook een bewoner die zijn puppies aan het uitlaten was.

Assistentiehond Sheila werd in maart dit jaar bekogeld met vuurwerk. Bekijk de video met haar en haar baasje hierboven.

De man werd bekogeld met zwaar vuurwerk en kwam daardoor ten val. De wijkagent noemt het gedrag van de jongeren “onacceptabel” en roept bewoners op om bij iedere vorm van overlast melding te maken via 0900-8844. In spoedgevallen moet 112 worden gebeld.