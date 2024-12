Vuurwerkverkoop begonnen: al vroeg lange rijen bij verkooppunten

Nog een paar dagen wachten tot we het nieuwe jaar kunnen vieren maar siervuurwerk mag vanaf zaterdag weer worden verkocht. Dit jaar opent de verkoop een dag eerder, omdat het op zondag verboden is om vuurwerk te verkopen. De winkels zijn drie dagen open voor de jaarwisseling, en wie dat wil, kan zijn vooraf online bestelde vuurwerk nu ophalen bij een verkooppunt. Dat meldt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Veel Nederlanders kozen ervoor om hun vuurwerk vooraf online te bestellen. Volgens BPN-voorzitter Leo Groeneveld is het aantal bestellingen dit jaar 17 procent hoger dan vorig jaar. Vooral in de dagen vlak voor kerst waren de verkopen opvallend hoog.

Al rijen bij verkooppunten

In het centrum van Beverwijk openden winkels al om middernacht hun deuren. Klanten stonden in lange rijen buiten te wachten om als eerste hun pakketten, ter waarde van duizenden euro’s, te bemachtigen. Rond 02.00 uur sloten de winkels weer, laat een aanwezige fotograaf aan de NOS weten.

Ook in het Duitse Meppen was het zaterdag druk met Nederlandse vuurwerkliefhebbers. De regels en prijzen in Duitsland zijn gunstiger, wat het voor veel mensen aantrekkelijk maakt om de grens over te gaan. In België kunnen consumenten overigens het hele jaar door vuurwerk aanschaffen.

Vuurwerkverbod

Hoewel vuurwerk kopen en afsteken een populaire traditie blijft, hanteren dit jaar negentien Nederlandse gemeenten een algeheel vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Daarnaast hebben zo’n honderd andere gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. Een voorbeeld daarvan is de Tarwekamp in Den Haag, waar recent een tragisch incident plaatsvond met zes dodelijke slachtoffers.

Op andere plekken in Nederland mag siervuurwerk alleen afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.