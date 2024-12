Jaarwisseling brengt miljoenen euro’s schade aan auto’s: zo voorkom je het

Het aftellen naar oud en nieuw is begonnen, een feestelijke avond die voor autobezitters ook extra spannend kan zijn. Tijdens de jaarwisseling raken namelijk veel auto’s beschadigd door vuurwerk. Jorg van Rijn, autoverzekeringsexpert bij UnitedConsumers, adviseert: "Overweeg om je auto minimaal WA beperkt casco te verzekeren. Hiermee wordt brandschade en ruitschade door vuurwerk vergoed."

Volgens het Verbond van Verzekeraars bedroeg de verzekerde schade aan auto’s en woningen na de afgelopen jaarwisseling ongeveer 8 miljoen euro, waarvan 1,5 tot 2 miljoen euro aan autoschade.

Afgelopen jaar liep de auto van Gerben nog veel vuurwerkschade op nadat hij een sigaretje in zijn auto had rookt, zoals je ziet in de bovenstaande video.

Vuurwerkschade en verzekeringen

Veel voorkomende schades door vuurwerk zijn brandschade en ruitschade, legt Van Rijn uit. "Bij een WA beperkt casco verzekering wordt brandschade vergoed, tenzij er sprake is van opzet, zoals een rotje in de uitlaat. In dat geval valt de schade onder vandalisme en biedt alleen een allriskverzekering dekking."

Ook ruitschade, zoals een barst of sterretje, wordt meestal gedekt door een WA beperkt casco verzekering. Voor kleinere beschadigingen, zoals krassen, is een allriskverzekering vereist.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Overweeg een hogere dekking

Autobezitters met een WA verzekering kunnen overwegen hun dekking aan te passen, zegt Van Rijn. " Let er wel op of een hogere dekking bij de waarde van jouw auto past. De autowaarde bepaalt namelijk hoe hoog je vergoeding maximaal is. Het is dus voor auto’s met een lage waarde (minder dan 2000 euro) minder interessant om deze WA beperkt casco of allrisk te verzekeren ."

De afgelopen jaarwisseling liet een daling in vuurwerkschade zien, mede door vuurwerkvrije zones en lokale verboden. Toch blijft zwaar, illegaal vuurwerk een risico, zowel voor schade als voor de veiligheid. Autobezitters wordt aangeraden om voorzorgsmaatregelen te nemen en de dekking van hun verzekering na te kijken om onaangename verrassingen te voorkomen.

Twijfel je of je goed verzekerd bent tegen vuurwerkschade? Check dan je polisvoorwaarden van jouw verzekering(en) of neem contact op met je verzekeraar.