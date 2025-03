Ruim 1500 kilo zwaar vuurwerk gevonden in Twente, politie grijpt in

De politie heeft in Twente ruim 1500 kilo zwaar professioneel vuurwerk in beslag genomen. Bij invallen afgelopen donderdag in Rijssen en Vriezenveen werd een 33-jarige man uit Rijssen aangehouden. Hij wordt verdacht van de handel in illegaal vuurwerk.

In de video hierboven zie je Willem, die door kapot vuurwerk twee jaar gelezen het zicht aan zijn ogen verloor.

Volgens de politie vormde de vondst een groot gevaar voor de omgeving. "De hoeveelheden, de zwaarte van het vuurwerk en de manier waarop het was opgeslagen" maakten de situatie risicovol, meldt een woordvoerder. Hoe het precies werd bewaard, wil de politie niet zeggen, maar duidelijk is dat niet werd voldaan aan de strenge opslagvoorschriften.

Het onderzoek loopt nog en de politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

