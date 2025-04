Algeheel vuurwerkverbod? Volgens vuurwerkslachtoffer Jan gaat dat niet werken

Jan van der Heijden verloor in 2015 zijn oog door siervuurwerk, dat hij niet zelf afstak. Toch is hij geen voorstander van het landelijke vuurwerkverbod, waarvoor in Den Haag inmiddels een meerderheid voorstander is. Donderdag debatteert de Tweede Kamer verder over dit onderwerp.

Het leek een nieuwjaarsavond als alle andere. Om middernacht ging Jan naar buiten om zijn buren de hand te schudden. Toen kreeg hij een vuurpijl in zijn oog. "De volgende ochtend werd ik wakker en toen werd mij verteld dat ze mijn oog niet hadden kunnen redden. Ik heb een kunstoog", vertelt Jan aan Hart van Nederland.

10 jaar later ondervindt hij er nog steeds hinder van. "Als je na een lange dag je oog uitdoet, voelt dat een beetje zoals vrouwen zich voelen na een dag op hakken te hebben gelopen, dat die eindelijk uit mogen."

Tegen een verbod

Maar ondanks dat Jan een vuurwerkslachtoffer is, is hij geen voorstander van het landelijk vuurwerkverbod. "Ik vind dat ze een andere manier moeten vinden. Strenger handhaven bijvoorbeeld en siervuurwerk toestaan bij verenigingen en sportclubs. Ik ben een beetje bang dat als we het helemaal gaan verbieden, de jongeren ook boos worden. Het zou de kloof tussen generaties vergroten, tot onnodige polarisatie leiden en een belangrijke traditie raken."

Volgens Jan ligt een betere aanpak in collectieve vuurwerkshows, strikte handhaving van illegaal vuurwerk en uitgebreide voorlichtingscampagnes. "Laten we werken aan een balans tussen veiligheid en traditie, en samen zorgen voor een feestelijke en veilige jaarwisseling."

Verkoper

Ook vuurwerkverkoper Harrie, die een evenementen- en vuurwerkbedrijf heeft, zegt dat de overheid geen idee heeft wat ze zich op de hals halen met dit eventuele besluit. "Vroeger liepen kinderen met rotjes over straat, nu lopen ze al met cobra's. Dit gaat alleen maar erger worden."

Harrie heeft het grootste deel van het vuurwerk al besteld, vertelt hij. In China. "Dat geld kunnen wij ook niet meer terugkrijgen. De branchevereniging wil een compensatie van 895 miljoen voor de branche, maar daar mogen ze wel een paar miljoen bij optellen hoor."