Politie slaat alarm: handel illegaal vuurwerk loopt spuigaten uit, één oplossing

De politie slaat alarm. De handel in illegaal vuurwerk en vooral de opslag ervan loopt de spuigaten uit. Het is zelfs wachten op een ramp, aldus meerdere politiechefs in NRC. Illegaal vuurwerk zoals cobra’s en mortierbommen zijn zo makkelijk verkrijgbaar via Telegram dat de politie er nauwelijks grip op krijgt.

Er zijn grote zorgen over jongeren die bijvoorbeeld cobra's verstoppen op hun kamer. Het kan flink misgaan met dit illegale vuurwerk. "Cobra's komen het land in via busjes. Als zo'n voertuig ontploft, is een halve woonwijk weg", aldus de Rotterdamse politiechef Tolga Koklu tegen de krant.

Het aantal aanslagen met zwaar vuurwerk is in drie jaar tijd meer dan verzesvoudigd: van 212 in 2021 naar 1.413 in 2024. Ruim 1.000 daarvan vonden plaats bij woningen, soms met dodelijke afloop. In december kwamen zes mensen om bij een explosie in een Haagse portiekflat aan de Tarwekamp.

Een inzamelingsactie voor de nabestaanden van een Chinees gezin dat de explosie niet heeft overleefd, leverde meer dan een ton op. Hart van Nederland maakte eerdere en reportage over de inzamelingsactie (zie bovenstaande video).

Oplossing

Om de aanslagen te voorkomen, zit er volgens de politiechefs maar één ding op: een landelijk vuurwerkverbod. Pas dan kan de politie echt ingrijpen. Opsporing alleen is niet genoeg, zegt politiechef Jos van der Stap: "Zonder verbod is de politie 75 procent minder effectief."

Nu is illegaal vuurwerk ook buiten het crimineel milieu zeer makkelijk te verkrijgen, aldus NRC. Zo wordt via chatdiensten als Telegram zeer actief gehandeld in illegaal vuurwerk. Ook worden in Telegram-groepen aanslagen met explosies besteld. Een explosie laten uitvoeren, kost tussen de 400 en 1.000 euro, aldus de politiechefs tegen de krant.

Voor een landelijk vuurwerkverbod is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer. Over enkele weken wordt het debat hierover hervat.