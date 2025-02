Verdachte Tarwekamp in verklaring: wou mee om waardevolle spullen

Een van de vier verdachten in de zaak rondom de explosie aan de Tarwekamp op 7 december in Den Haag wilde slechts mee om waardevolle spullen te stelen, maar zag daar uiteindelijk vanaf. Dat laat deze verdachte, Adil A., weten in een verklaring. Volgens hem is er bewijs dat hij nooit bij de explosie aanwezig is geweest en hij stelt dat het Openbaar Ministerie (OM) hem daar ook niet meer van verdenkt.

Woensdag kregen alle 44 gedupeerden van de Tarwekamp-explosie het geld van de opgezette crowdfunding. De aanwezige gedupeerden lieten bij de bijeenkomst hun dankbaarheid blijken, zoals je ziet in bovenstaande video.

In de verklaring die hij zelf heeft opgesteld en is verstrekt door zijn advocaat Dirk Stoof, stelt A. dat op basis van getuigen en camerabeelden is bewezen dat hij ten tijde van de explosie in de kroeg zat. De enorme explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve had zes doden, meerdere gewonden en grote materiële schade tot gevolg. Adil A. zegt dat de "opdrachtgever" van de brand bij Tarwekamp zijn "leven kapot wil maken".

Daarmee doelt hij op een 33-jarige man uit Rotterdam die volgens het OM geldt als brein achter de verwoestende explosie. Hij zou een relatie hebben gehad, die werd verbroken, met de eigenaresse van de bruidsmodezaak waar de explosie was.

Betrokkenheid

"Mijn enige betrokkenheid in heel dit drama is dat ik ben gevraagd om mee te gaan maar ik heb het laten afweten", schrijft A. De enige reden dat hij "überhaupt" mee wilde gaan, zo stelt hij, "is omdat er 1,5 à 2 ton euro aan waarde zou liggen in het pand. Maar hij wou niet dat er iets gestolen zou worden maar alleen maar brandstichten", aldus A. over de 33-jarige verdachte uit Rotterdam. Dat die A. daar "maar 1500 euro voor wou betalen was voor mij reden genoeg om niet mee te gaan", zo stelt hij.

De advocaat van de 33-jarige, Gerard Spong, liet vorige maand nog weten dat zijn cliënt ontkent dat hij het brein is achter de gebeurtenissen. Hij "is niet de 'auctor intellectualis' ervan. De rolverdeling ligt wat anders. Hij heeft enorm veel spijt", liet Spong toen weten.

Verdachten al eerder opgepakt

Het OM meldde dat de vermoedelijke aanslag al op 1 december had moeten plaatsvinden. Twee Roosendaalse verdachten, neven van de 33-jarige verdachte, werden toen aangehouden in een busje met zwaar vuurwerk en jerrycans benzine. A. stelt ook toen in de kroeg te hebben gezeten en zegt dat getuigen en camerabeelden bewijs zijn daarvan. Op 14 maart vindt een eerste voorbereidende zitting plaats in de zaak bij de rechtbank in Den Haag.

